Bankacılık çevrelerinden edinilen bilgilere göre, 16 Şubat’ta hayata geçmesi planlanan ancak hazırlık süreci için 3 ay ertelenen yeni limit politikası rafa kaldırıldığı öne sürüldü. Alınan kararla birlikte, tüketicilerin mevcut kredi kartı limitleri korunacak ve yürürlükteki sistem üzerinden işlem yapılmaya devam edileceği bildirildi.

LİMİTLERDE YÜZDE 80'E VARAN KESİNTİ PLANLANIYORDU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, taslak aşamasındaki düzenleme, toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcıları doğrudan etkiliyordu. Planlanan modele göre, kart limitlerinin tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla yüzde 50 ile yüzde 80 oranında azaltılması öngörülüyordu.

Bankaların bu süreçte son 12 aydaki en yüksek kullanım oranlarını dikkate alması ve 1 Ocak 2027'ye kadar tüm limitleri gelir seviyesine göre normalize etmesi hedefleniyordu. Ancak bankaların sistemsel hazırlık süreçleri ve geri bildirimleri sonucunda bu takvim durduruldu.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI KAPSAM DIŞI TUTULMUŞTU

BDDK, bankalara gönderdiği talimatlarda özellikle eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesi gerektiğini belirtmişti. Müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir beyanı süreçlerinin oluşturulması ve sistemsel altyapının 3 ay içinde tamamlanması istenmişti.

Yeni kararla birlikte, söz konusu sistemsel geliştirmelerin ve limit revizyonlarının hayata geçirilmeyeceği netleşti. Bankalar, mevcut kredi kartı limit tahsis süreçlerini mevcut mevzuat çerçevesinde sürdürecek.

48 AY VADELİ YAPILANDIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Limit düşürme operasyonu askıya alınsa da, dönem borcu ödenemeyen bireysel kredi kartları için getirilen yapılandırma imkanları geçerliliğini koruyor. Borçlu kullanıcılar, azami 48 ay vade seçeneğiyle kart borçlarını yeniden yapılandırabiliyor.

Bankacılık sektörü temsilcileri, BDDK'nın kararının piyasadaki harcama dengelerini korumak ve operasyonel aksaklıkları önlemek adına alındığını ifade etti. 2025 yılı sonuna kadar yapılması planlanan limit düzenlemelerinin ne zaman tekrar gündeme geleceğine dair resmi bir takvim ise açıklanmadı.