Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) ayrılma kararı almasının ardından Rusya'nın OPEC+ formatını muhafaza etme niyetinde olduğunu açıkladı.

Rusya'nın birlikten ayrılma gibi bir planı olmadığını vurgulayan Peskov, mevcut anlaşmaların küresel petrol piyasalarını dengeleme başarısına dikkat çekti.

Rusya'nın stratejik tutumunu netleştiren Peskov, "Rusya Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri ayrıldıktan sonra da OPEC+ formatını korumayı umut ediyor çünkü bu tür anlaşmalar piyasaları istikrara kavuşturma imkanı tanıyor" ifadelerini kullandı.

Abu Dabi'nin uzun vadeli ekonomik stratejisi doğrultusunda 1 Mayıs 2026 itibarıyla örgütten ayrılacağını duyurmasına rağmen Moskova net bir tutum sergiledi.

'ÖNEMLİ OLAN SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA'

Enerji uzmanları, OPEC+ yapısının geleceğinin temel olarak Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki örtülü ortaklığın gücüne bağlı olduğunu öne sürüyor.

Enerji ve Finans Enstitüsü Araştırma Direktörü Alexey Belogoryev, BAE’nin çekilmesini yapısal bir darbe olarak nitelendirse de asıl belirleyicinin Moskova ve Riyad arasındaki uyum olduğunu belirtti.

Belogoryev konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu durum krizin bir devamıdır ve istikrara vurulan büyük bir darbedir ancak OPEC+ esasen Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki gizli ortaklığa dayanıyor ve her iki tarafın pozisyonları uyumlu kaldığı sürece anlaşma işlemeye devam edecektir" dedi.

Üretim verileri BAE'nin küresel arzda önemli bir paya sahip olduğunu gösterse de uzmanlar, ülkenin mevcut kısıtlamalarının kotalardan ziyade bölgesel çatışmalarla ilgili olması nedeniyle piyasalarda kısa vadeli büyük bir dalgalanma beklemiyor.