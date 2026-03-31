Endonezya yönetimi, küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalara karşı yeni tasarruf önlemlerini devreye aldı.

CUMA GÜNLERİ UZAKTAN ÇALIŞMA

Orta Doğu’daki çatışmaların akaryakıt ve enerji fiyatlarını etkilemesi üzerine alınan kararlar kapsamında, kamu çalışanları için her cuma günü uzaktan çalışma zorunlu hale getirildi.

Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, düzenlediği basın toplantısında, enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen tedbir paketini açıkladı. Buna göre, kamuya ait araçların kullanımına sınırlamalar getirilirken, elektrikli araçlar bu kısıtlamaların dışında tutulacak.

YURTDIŞI GÖREVLER YÜZDE 70 AZALIYOR

Tasarruf planı çerçevesinde, resmi yurt içi seyahatlerin yarı yarıya, yurt dışı görevlerin ise yüzde 70 oranında azaltılması öngörülüyor. Hartarto, bu adımların devlet bütçesine önemli katkı sağlamasının beklendiğini belirterek, yalnızca uzaktan çalışma uygulamasının milyarlarca rupilik tasarruf yaratabileceğini ifade etti.

Öte yandan sağlık, güvenlik ve temel hizmetlerin yanı sıra enerji, gıda, ulaşım ve finans gibi kritik sektörlerin uygulamadan muaf tutulacağı bildirildi.

Yeni düzenlemeler kapsamında ayrıca 1 Nisan itibarıyla sübvansiyonlu yakıt alımlarına da sınırlama getirilecek. Buna göre bireysel araçlar için günlük yakıt alımı 50 litre ile sınırlandırılırken, toplu taşıma araçları bu uygulamanın dışında bırakılacak.