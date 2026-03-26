Eski Goldman Sachs CEO’su Lloyd Blankfein, özel piyasalarda biriken risklere dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Blankfein’e göre yatırımcıların bilançolarında tuttukları ve henüz satılmamış olan özel varlıklar, aşırı değerli olabilir. Bu durumun uzun süre fark edilmeden birikmesinin tehlikeli olduğunu belirten Blankfein’e göre piyasada küçük bir “kıvılcım” bile geniş çaplı bir değer kaybını tetikleyebilir.

Bu süreci “ormanda giderek biriken kuru dalların, eninde sonunda bir yangına dönüşmesi” benzetmesiyle anlatan deneyimli finansçı, yatırımcıların er ya da geç bilançolarındaki varlıkların gerçek değerleriyle yüzleşmek zorunda kalacağını vurguladı.

YAPAY ZEKA BELİRSİZLİKLERİ SÜRÜYOR

Özellikle son yıllarda yapay zeka kaynaklı belirsizlikler ve bazı dolandırıcılık iddialarının özel piyasalarda tedirginliği artırdığına dikkat çekti.

Blankfein ayrıca, son büyük krizden bu yana geçen sürenin uzamasının riskleri daha da büyüttüğünü ifade etti. Ona göre krizler arasındaki süre ne kadar uzarsa, sistemde biriken “yanıcı madde” de o kadar artıyor.

Öte yandan bireysel yatırımcıların portföylerinde giderek daha fazla yer kaplayan özel kredi yatırımları da ayrı bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

YATIRIMCILARIN VARLIKLARINI ÇEKMESİNE SINIR GELDİ

Blankfein, bu alanda yaşanacak kayıpların sadece finansal değil, siyasi sonuçlar da doğurabileceğini söyledi. Bu arada, özel kredi piyasasında somut bir zayıflama da dikkat çekiyor.

Ares Management tarafından yönetilen Ares Strategic Income Fund, şubat ayında yüzde 0,68 düşerek tarihinin en kötü aylık performansını kaydetti. Yaklaşık 23 milyar dolarlık büyüklüğe sahip fon, yılın ilk iki ayında da negatif seyir izledi. Ancak bu kaybın belirli yatırımlardan değil, genel olarak borç piyasalarında yaşanan satış dalgasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Fon, varlıklarını fiyatlarken kamu borç piyasalarını referans alıyor. Piyasadaki dalgalanma yatırımcı davranışlarını da etkiledi. Artan endişeler nedeniyle yatırımcılar fondan çıkış yapmak isteyince, Ares yönetimi para çekme işlemlerine sınırlama getirdi. Yatırımcılar toplam varlıkların yüzde 11,2’sini çekmek isterken, şirket bu oranı yüzde 5 ile sınırlandırdı.

Benzer bir tablo, Blackstone tarafından yönetilen rakip fonlarda da görüldü. Blackstone’un ilgili fonu da son üç yılın en zayıf aylık performanslarından birini yaşadı. Şirket, bu düşüşü hem kamu hem özel piyasalarda artan risk primlerine ve gerçekleşmemiş zararlara bağladı.

Tüm bu gelişmeler, büyüklüğü yaklaşık 1,8 trilyon dolara ulaşan özel kredi piyasasında baskının arttığını gösteriyor. Son dönemde özellikle bireysel yatırımcıların fonlardan para çekmeye başlaması, değerleme konusundaki soru işaretlerini daha da güçlendirdi.