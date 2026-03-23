İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir kuaförde yaşanan hırsızlık olayı, iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, 21 Mart günü saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, müşteri gibi iş yerine giren kadın şüpheli, bir süre içeride vakit geçirdikten sonra etrafı kontrol ederek harekete geçti. Şüpheli, yaklaşık 10 bin lira değerindeki saç düzleştirici, maşa ve çeşitli kuaför ekipmanlarını alarak hızla uzaklaştı. İş yeri çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde, şüphelinin rahat tavırlarla içeri girip eşyaları alarak çıktığı anlar net şekilde görüldü. Polis ekiplerinin, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

