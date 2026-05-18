Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD’nin ülkesine yönelik askeri tehditlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diaz-Canel, tehditlerin uluslararası hukuk açısından suç niteliği taşıdığını ifade etti.

ABD’yi “gezegenin en büyük gücü” olarak nitelendiren Diaz-Canel, Washington yönetiminin Küba’ya yönelik askeri müdahale ihtimalinin bölgesel barış ve istikrarı ağır şekilde sarsacağını savundu.

Diaz-Canel paylaşımında, “Tehdidin kendisi bile uluslararası bir suçtur. Bunun hayata geçirilmesi ise bölgesel istikrar üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurur ve sonuçları öngörülemeyen bir kan gölüne neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Küba’nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını belirten Diaz-Canel, ABD’ye karşı saldırgan bir politika izlemediklerini ve bunun Washington yönetimi tarafından da bilindiğini söyledi.

ABD’nin uzun süredir “çok boyutlu saldırganlığına” maruz kaldıklarını öne süren Diaz-Canel, ülkesinin olası bir saldırıya karşı kendisini savunmasının meşru hak olduğunu vurguladı.