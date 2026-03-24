21 yaşında yaşamını yitiren oğlunun mezarını ziyaret eden anne Ülker Kundakçı, kendilerine yapılan teklifi paylaştı.

Gazeteci Özlem Aktay'a konuşan anne, davadan vazgeçmeleri karşılığında kendilerine ev alma teklifi yapıldığını öne sürdü.

Duruma tepki gösteren anne Kundakçı, "Benim para pula ihtiyacım yok. Böyle bir saçmalık mı olur? Bana davadan vazgeçmek için ev teklif ediyorlar. Çocuğumun kanı için ev mi alayım? Bir anneye nasıl böyle bir teklif yapılıyor?" dedi.

'BENİM EVİM ARTIK BURASI'

"Benim çocuğumun yanı benim evim artık" diyen anne, "Ben niye vazgeçeyim sonuna kadar! Benim evim burası, ben 53 yaşındayım bundan sonra evi barkı ne yapayım? Bu ne saçmalık ya? Bu nasıl bir adaletsizlik, nasıl bir vicdan? Bir anneye böyle bir şeyi nasıl teklif edebilirsiniz ya?" diyerek duruma isyan etti.