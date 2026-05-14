İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Kanarya Mahallesi Devekuşu Sokak’ta saat 15.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatı katını kaplarken, mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
DAİRE SAHİBİ FENALIK GEÇİRDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, binada yaşayan vatandaşlar hızla tahliye edildi. Yangın sırasında çatı katının sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, evinin alevler içinde kaldığını görünce sinir krizi geçirdi. Panik ve üzüntü yaşayan daire sahibini çevredeki vatandaşlar teselli ederek sakinleştirmeye çalıştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, alt katlara ve yan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıklarından Saide Fidan, "Kalabalığı görünce koştuk, ev cayır cayır yanıyordu. İtfaiye gelip söndürdü, çok şükür ölen ya da yaralanan olmadı" dedi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.