Devon bölgesine bağlı Paignton kasabasında yaşayan Harris, çevrede herhangi bir ses olmamasına rağmen kulaklarında sürekli bir uğultu ve çınlama hissetti. Günlük yaşamını zorlaştıran bu şikâyetin ciddi bir hastalığın habercisi olabileceği ise uzun süre aklına gelmedi.

Daily Mail’in aktardığına göre emekli bir BT fonksiyonel analisti olan Harris, doktorlarının yönlendirmesiyle rutin bir işitme testinden geçti. Mart 2015’te yapılan MR incelemelerinde, beynin tabanında yer alan, yavaş gelişen ve ameliyatla alınması mümkün olmayan birinci evre “tentoryal menenjiyom” teşhisi kondu.

Masum sanılan belirtiler hayati risk taşıyabiliyor

İyi huylu olarak sınıflandırılsa da bu tür tümörler; kulak çınlamasından bulanık görmeye, baş ağrısından işitme kaybına, koku alma duyusunda azalmadan yutma güçlüğüne kadar birçok ciddi soruna yol açabiliyor. Uzmanlara göre, yavaş büyüyen bu kitleler zamanla beyin ve sinir dokusuna baskı yaparak hayati tehlike oluşturabiliyor.

Yaşadıklarını “korkunç bir çile” olarak nitelendiren Harris, süreci şu sözlerle dile getirdi:

“Yıllardır kulak çınlamam vardı. Doktorlar beni işitme testine gönderdi, ardından birkaç tedavi ve MR çekildi. Sonra tekrar tekrar MR için çağrıldım. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyordum ama kimse ne olduğunu söylemiyordu. Beyin cerrahına sevk edildiğimde ise dünyam başıma yıkıldı.”

35 bin sterlinlik son teknoloji müdahale

Ameliyat edilemeyen tentoryal menenjiyomlarda genellikle tümörün büyümesini kontrol altına almak amacıyla radyasyon tedavileri ve ilaçlar uygulanıyor. Darren Harris’e ise Sheffield’daki BMI Thornbury Hastanesi’nde ileri teknolojiye sahip “Gama Bıçağı” (Gamma Knife) radyocerrahi yöntemi tercih edildi.

Bu yöntemde tümör, 300’ün üzerinde radyasyon ışınıyla nokta atışı hedef alınarak çevredeki sağlıklı dokular korunuyor. Tedavi sürecini anlatan Harris, “Kafatasımı sabitlemek için metal bir çerçeve yerleştirildi. Tümör üç boyutlu olarak haritalandı ve son derece hassas bir şekilde hedeflendi” ifadelerini kullandı.

Tedavinin maliyetinin 35 bin sterlin olduğunu belirten Harris, özel sağlık sigortası sayesinde bu bedelin karşılandığını, ancak birçok hastanın bu imkâna sahip olmadığını vurguladı.

Tedavi tamamlandı, zorluklar devam ediyor

Operasyon başarıyla sonuçlansa da Harris için mücadele sona ermedi. Tedavi sonrası yaşadığı yoğun stres epilepsiye yol açtı, ayrıca atriyal fibrilasyon yani düzensiz kalp ritmi teşhisi kondu. Bu komplikasyonlar nedeniyle birden fazla kalp operasyonu geçirmek zorunda kaldı.

Günümüzde hâlâ görme bozukluğu ve vücudunun sol tarafında karıncalanma gibi nörolojik etkilerle yaşamını sürdüren Harris’in hikâyesi, basit görünen belirtilerin dahi göz ardı edilmemesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.