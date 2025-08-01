Terör örgütü PKK'lı bir grup teröristin silah bırakmasının ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı konuşulurken başka bir iddia da tartışmalara neden oldu. Demirtaş'ın ailesiyle birlikte yurt dışına taşınması şartıyla serbest kalacağı öne sürüldü.

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu katıldığı TELE1 yayınında, Selahattin Demirtaş'la ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Yazıcıoğlu, "Selahattin Demirtaş'ın ailesiyle birlikte bir gerekçeyle yurt dışına taşınması şartıyla serbest bırakılması gündeme gelebilir mi hep beraber izleyeceğiz" dedi.

SÖZCÜ TV Para Politika sunucusu Özlem Gürses iddiaya ilişkin olarak, "Öcalan'ın İmralı heyetine kayyum ve Demirtaş meselesi dursun bakalım dediği söyleniyor" dedi.

BUPAR Araştırma Direktörü Doç.Dr. Onur Alp Yılmaz, "Bu ülkede Selahattin Demirtaş'ın siyasi bir aktör olmasından rahatsız olan üç kişi var. Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan" dedi.