İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 76 kişinin tutuklu olduğu 414 sanıklı İBB davasının 40’ıncı gününde eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, savunma yaptı. Herkesin katılımına açık ihale düzenleyerek başında olduğu Kültür AŞ’ye bugünkü kurla 1 milyon dolar kazandırdığını söyleyen Taşkın, “Kurumda 14 ay görev yaptım, 14 aydır tutukluyum” dedi.

‘ŞAHSI NET GÖRDÜM’

Gözaltına alındığı gün serbest bırakılan iş insanı Serdar Haydanlı’nın daha Vatan Emniyet’te gözaltındayken bir polise, “Birazdan savcı arar çıkarım. Ben belediyeyle değil külliyeyle iş yapıyorum” dediğini anlattı ve şöyle dedi:

“Serdar Haydanlı’dan bahsediyorum sayın başkan. Kapı aralığından şahsı net gördüm ve sesini duydum. O beni görmedi. Polis olduğunu montundan anladığım kişiyle konuşurken, ‘Birazdan savcı arar, çıkarım. Ali ile Ömer’e haber gönderdim. Bir yanlışlık oldu sanırım. Ben belediyeyle değil, külliyeyle iş yapıyorum’ dediğini duydum. Benim gözaltı işlemlerimin bitmesiyle bu şahıs nezarethaneye konuldu.”

ÖZEL DE SÖYLEDİ

Bunu daha sonra nezarethanede bulunan İBB’den arkadaşlara söyledim. Konu CHP mitinglerinde konuşulunca bu şahıs tekrar gözaltına alındı. Bir ve birden fazla firmayla 2019 yılında İBB iştiraklerinden ihale alan bu şahıs, Gökhan Köseoğlu ile Kültür A.Ş. ihalelerine fesat karıştırmıştır. Şahsın Ekrem İmamoğlu ile bize husumet güttüğü nettir.”

CHP lideri Özgür Özel de, İBB soruşturmasında iktidara yakın olanların ‘kilit isim’ diye tanımladığı Serdar Haydanlı’nın serbest bırakıldığını açıklamış, “Bu kişi yukarıdan gelen bir telefonla salıverildi, ilk aradığı kişi Cumhurbaşkanı’nın koruma müdürü Ali Erdoğan” demişti. Konunun gündeme gelmesiyle Haydanlı tekrar tutuklanmıştı, ancak etkin pişmanlıktan yararlanıp çıkmıştı.

4.5G Grup şirketini kuran Serdar Haydanlı; TEKNOFEST İstanbul, İstanbul’un Fethi’nin 566. Yıldönümü etkinlikleri, TOGG yerli otomobil lansmanı başta olmak üzere İletişim Başkanlığı ve bazı bakanlıkların da çok sayıda kampanyasını yürüterek devletten çok sayıda ihale almıştı.

DURUŞMA İÇİN AVRUPA’DAN GELDİLER

Silivri’deki duruşmayı Avrupa Yeşiller Partisi (GYP) Eş Başkanı Vula Tsetsi ile GYP Komite Üyesi Joanna Kaminska’nın başkanlık ettiği bir heyet de izledi.