Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 12+4 olan yabancı kuralının 2026-2027 sezonunda değişeceğini duyurmuş ve geri adım atmamıştı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın kurmayları, Şampiyonlar Ligi kupası sözü verdikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 12+2’nin devam etmesi konusunda yardım istedi, “Aksi halde Avrupa kulüpleriyle baş etmemiz zor” denildi. Süper Lig kulüpleri, transfer çalışmaları sırasında zorluk yaşadığını belirterek yabancı kuralına itiraz etse de TFF, kararını resmi olarak duyurdu. TFF, önümüzdeki sezon uygulanacak olan 10+4 yabancı kuralını resmi olarak açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.