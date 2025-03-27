Türkiye’de kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki düşüş trendi devam ediyor. 21 Mart ile biten haftada KKM ve katılma hesapları 798,8 milyar TL’den 779 milyar TL’ye gerilerken, bankacılık sektöründe krediler ve mevduat tarafında yükseliş görüldü.

Bankacılık sektörüne ilişkin açıklanan verilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. 21 Mart haftasında bu hesaplar 798,8 milyar TL’den 779 milyar TL’ye geriledi.

Öte yandan, aynı dönemde kredilerde artış yaşandı. Bankaların toplam kredi hacmi 17 trilyon 251,2 milyar TL’den 17 trilyon 491,6 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici kredileri de hafif bir yükseliş göstererek 2 trilyon 157,1 milyar TL’den 2 trilyon 160,6 milyar TL’ye çıktı.

Bireysel kredi kartı harcamalarında ise gerileme gözlendi. Bireysel kredi kartı borçları 1 trilyon 880,1 milyar TL’den 1 trilyon 907,6 milyar TL’ye düştü.

Bankacılık sektöründe mevduatlar da artış gösterdi. 21 Mart haftasında toplam mevduat hacmi 19 trilyon 428,4 milyar TL’den 20 trilyon 979,3 milyar TL’ye yükseldi.

Buna karşılık, takipteki alacaklar ise artış gösterdi. Bankaların takipteki kredi alacakları 341,7 milyar TL’den 347,6 milyar TL’ye çıktı.