2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile hak sahiplerine ödenecek bayram ikramiyeleri gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
Bu yıl 4 bin TL olarak belirlenen ikramiye ödemelerinin, bayram tatili başlamadan önce tamamlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın koordinasyonunda yürütülen süreçte, ödeme tarihlerinin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
Emekli bayram ikramiyelerinin miktarı ve ödeme süreciyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. İkramiye miktarında bir değişiklik olmayacağını belirten Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız."
Bakan Işıkhan ayrıca, “Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek. Erken ödenmesi ile ilgili çalışma yapılır” diyerek sürecin detaylarına dikkat çekti.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 yılı Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bakanlığın "erken ödeme" üzerine yaptığı çalışmalar doğrultusunda, ikramiyelerin bayramdan önceki hafta olan 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor.
Kesinleşen ödeme takvimi SGK tarafından duyurulduğunda, emekliler tahsis numaralarına göre ödemelerini alabilecekler.
KİMLER İKRAMİYE ALACAK?
Bayram ikramiyesinden sadece emekli aylığı alanlar değil, geniş bir hak sahibi grubu faydalanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan;
-Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı alanlar,
-Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar,
-Şehit yakınları ve gaziler,
-Muharip gaziler ve güvenlik korucuları,
-Şampiyon sporcular,
-Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahipleri ikramiye ödemesi kapsamında yer alıyor.
2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Bayram süreci 26 Mayıs 2026 Salı günü arife günü ile başlayacak. Resmi tatil ve bayram günleri şu şekildedir:
26 Mayıs 2026: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün)
27 Mayıs 2026: Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs 2026: Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs 2026: Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı 4. Gün
