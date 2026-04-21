Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde olmak üzere iki kez ödenen bayram ikramiyesi uygulaması, 2026 yılında da devam ediyor. İlk kez 2018 yılında başlatılan ve sosyal güvenlik sisteminin bir parçası haline gelen bu ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden aylık alan milyonlarca vatandaşı kapsıyor. Ramazan Bayramı ödemelerini alan emekliler için şimdi de Kurban Bayramı süreci başlıyor.

2026 YILI İKRAMİYE TUTARI VE BAYRAM TAKVİMİ

Daha önceki yıllarda yapılan artışlarla birlikte 4.000 TL seviyesine yükseltilen bayram ikramiyesi tutarının, bu yılki Kurban Bayramı için de aynı şekilde uygulanması bekleniyor.

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Ödemelerin bu tarihlerden önce hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması planlanıyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

Resmi makamlardan henüz kesinleşmiş bir tarih açıklaması gelmemekle birlikte, önceki yılların ödeme rutinleri bu döneme dair ipuçları veriyor.

İkramiyelerin genellikle bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara tanımlandığı biliniyor. Bu çerçevede, 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinin Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren, emekli tahsis numaralarına göre kademeli olarak yatırılabileceği öngörülüyor.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

İkramiye ödemelerinden yalnızca emekli aylığı alanlar değil, SGK mevzuatı kapsamında tanımlanan pek çok kesim yararlanabiliyor.

Ödemelerin yapılacağı gruplar şunları kapsıyor:

-Yaşlılık, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar,

-Ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alan hak sahipleri,

-İş göremezlik geliri alan vatandaşlar,

-Şehit yakınları, gaziler ve güvenlik korucuları,

-Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve şampiyon sporcular.

Ödeme günlerinin netleşmesi ve sürecin başlaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’nın yapacağı resmi açıklamalar takip ediliyor.

Hak sahipleri, herhangi bir başvuruya gerek duymaksızın, maaş aldıkları banka hesapları üzerinden ikramiyelerini tahsil edebilecek. Sürecin, bayramdan önceki son iş gününe kadar tüm gruplar için tamamlanması hedefleniyor.