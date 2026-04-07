İran’a yönelik savaşın tetiklediği enerji krizi, Avrupa’nın fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma çabalarını hızlandırdı. Yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş enerjisi, kıtanın enerji açığını kısmen dengeleyerek önemli bir rol üstlendi.

SolarPower Europe’un analizine göre, güneşten elektrik üretimi sayesinde Avrupa, 1 Mart’tan bu yana günlük 100 milyon euronun üzerinde tasarruf sağladı. Sadece geçen ay elde edilen kazanç yaklaşık 3 milyar euroyu buldu. Uzmanlar, doğal gaz fiyatlarının yüksek kalması durumunda güneş enerjisi kapasitesinin 2026’ya kadar toplamda 67,5 milyar euro tasarruf sağlayabileceğini belirtiyor.

EKONOMİK ÇÖZÜMLER BULUNDU

Artan enerji maliyetleri, Avrupalıları alternatif çözümlere yöneltti. Isı pompaları, elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi teknolojilere ilgi hızla artarken, yüksek kurulum maliyetleri birçok kişi için engel olmaya devam ediyor. Bu noktada, daha pratik ve ekonomik çözümler ön plana çıktı.

ŞARJ EDİLEBİLİR PANELLER ÖN PLANDA

Son dönemin en çarpıcı yeniliği ise şarj edilebilir, fişe takılabilir güneş enerjisi sistemleri oldu. Balkon, teras veya küçük alanlara kurulabilen bu kompakt paneller, ürettikleri elektriği doğrudan prizden kullanmaya olanak tanıyor.

KURULUM MALİYETİ DE YOK

Kurulum maliyeti gerektirmeyen bu sistemler, özellikle kiracılar ve çatıya panel kuramayanlar için önemli bir alternatif sunuyor. Üstelik yatırım maliyeti, modele bağlı olarak genellikle iki ila altı yıl içinde geri kazanılabiliyor. Daha gelişmiş modellerde bulunan batarya sistemi sayesinde üretilen enerji depolanabiliyor ve günün farklı saatlerinde kullanılabiliyor; bu da sistemi hem üretim hem de depolama açısından güçlü bir çözüm haline getiriyor.

ALMANYA İLK SIRADA

Almanya bu alanda öne çıkan ülkelerden biri. 2022–2025 arasında bir milyondan fazla sistem kurularak ülke lider konuma geldi. Devlet teşvikleri, vergi indirimleri ve bürokrasinin azaltılması bu yaygınlaşmayı hızlandırdı. Fiyatlar da düşerek küçük sistemlerin yaklaşık 200 euroya, bataryalı daha güçlü modellerin ise 1.000 euronun altına inmesini sağladı.