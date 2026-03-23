Kuşadası Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçildi.

Kuşadası Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

Toplantıda tutuklanan Günel'in yerine Başkan Vekilliği için seçim yapıldı.

İYİ PARTİ ADAY ÇIKARMADI

CHP Grubu'nun adayı Tahsin Demirtaş, Cumhur İttifakı Grubu'nun adayı ise Tacettin Özden oldu. İYİ Parti Grubu aday çıkarmadı.

Yapılan gizli oylamada Demirtaş 23, Özden 3 oy aldı, 3 oy boş, 2 oy geçersiz sayıldı.

'EMANETE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Başkan Vekilliğine seçilen Demirtaş, "Geçici olarak, vekaleten bu görevi üstlenmiş bulunuyorum. Biz emanete sahip çıkıyoruz. Sadece geminin güvenli limana yanaşmasını sağlamak için buradayız" dedi.