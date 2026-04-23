Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir kutlama mesajı yayımladı.
Yayımladığı mesajda 23 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği anlamına geldiğini belirten Gelecek Partisi lideri, Kahramanmaraş'taki acı olaya değinerek şu ifadeleri kullandı:
"23 Nisan, gelecek demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclisimiz ebediyen var olsun. Bu vesileyle bir kez daha; Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜMÜŞTÜ
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen sarsıcı saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen Davutoğlu, 23 Nisan'a kadar ulusal yas ilan edilmesini talep etmişti.
Bu yas süreci boyunca 23 Nisan ile ilgili bütün resmi kutlama ve resepsiyonların iptal edilmesi gerektiğini savunan Davutoğlu, yurt çapındaki tüm okullarda derslere anma törenleriyle başlanmasını ve öğrencilere farkındalık eğitimi verilmesini önermişti.