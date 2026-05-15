Tunceli'nin inanç merkezlerinden biri olan ve bölge halkı tarafından büyük saygı duyulan Düzgün Baba Dağı'nda, kimliği belirsiz kişilerce kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı. Düzgün Baba’nın atının "ayak izi" ve "evi" olarak bilinen kutsal nişanelerde oluşan tahribat, kamuoyunda büyük bir öfke ve üzüntüye yol açtı. Gelişmeler üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir adli soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜLER TELEFONLARINDAN ÇIKTI
Yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli nüfusuna kayıtlı 3 sivil vatandaş ile bir köy muhtarının olaya karıştığı tespit edildi. 12 kişinin tanık sıfatıyla dinlendiği süreçte, şüphelilerin Düzgün Baba Dağı’na birlikte çıktıkları ve döndükleri tanık beyanlarıyla doğrulandı. Ayrıca, şüphelilerden birinin cep telefonunda yapılan incelemede; olay gününe ait fotoğraf ve videoların yanı sıra çok sayıda kaçak kazı görüntüsü ele geçirildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Tunceli Valiliği, bölgenin manevi dokusuna yönelik bu saldırı üzerine yazılı bir açıklama yaparak toplumun hassasiyetini paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Düzgün Baba Ziyaretgâhı, yüzyıllardır dara düşenin sığındığı, hakikat arayışının ve toplumsal vicdanın simgesi olan kutsal bir emanettir. İnançlara ve kültürel mirasa yönelik bu tahribata karşı idari tahkikat titizlikle sürmektedir."
MUHTAR GÖREVDEN ALINDI
Valilik, olaya karıştığı belirlenen köy muhtarı hakkında idari işlem başlattığını ve ilgili şahsın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Adli makamların şüpheliler hakkındaki "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçundan başlattığı inceleme derinleşerek devam ediyor.