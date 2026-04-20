Geçmiş yıllarda gündelik kullanım amacıyla üretilen ancak günümüzde üretimden kalkmış pek çok obje, kondisyonlarına göre müzayedelerde ve online platformlarda yüksek meblağlarla el değiştiriyor. Özellikle ambalajı hiç açılmamış teknolojik ürünler ve tedavüle girmediği için fiziksel yapısı bozulmamış paralar, koleksiyon dünyasında en çok talep gören kalemler arasında yer alıyor.

KOLEKSİYON DEĞERİNİ 'AÇILMAMIŞ KUTULAR' BELİRLİYOR

Güncel piyasa verilerine göre, 1980 ve 1990’lı yıllara ait taşınabilir kaset çalarlar, analog fotoğraf makineleri ve ilk nesil oyun konsolları, orijinal kutularında ve "sıfır" ibaresiyle satışa sunulduğunda değerlerini katlıyor. Üretim bandından çıktığı haliyle korunan bu ürünler, birer teknolojik obje olmanın ötesinde "zaman kapsülü" niteliği taşıyor.

Madeni ve kağıt para koleksiyonculuğunda ise "çil" kondisyon, yani paranın üzerinde herhangi bir kat izi, leke veya yıpranmanın olmaması fiyatı belirleyen en önemli kriter. Örneğin, 1970’li yıllara ait, seri numarası özel dizilime sahip ve hiç kullanılmamış bir banknotun değeri, piyasadaki benzerlerine oranla onlarca kat fazla olabiliyor.

TALEPTEKİ ARTIŞIN NEDENİ

Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından onaylanan ve özel mika muhafazalarla mühürlenen bu eşyalar, modern dönemde alternatif bir yatırım aracı olarak görülüyor. Uzmanlar, bir ürünün değerini belirleyen temel unsurları; nadirlik, üretim yılı, sahip olduğu tarihsel önem ve fiziksel korunmuşluk düzeyi olarak sıraladı. Nostaljik değeri yüksek bu eşyaların el değiştirdiği pazarda, "hiç açılmamış kutu" kavramı değerin korunmasındaki en büyük güvence olarak kabul ediliyor.