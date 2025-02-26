Son dönemde birçok restoran ve kafe, hesaplara fark ettirmeden ek ücretler yansıtmaya başladı. Kuver, zorunlu bahşiş ve masa ücreti adı altında alınan bu ekstra ücretler, tüketicilerin cebinden habersizce çıkıyor. Ancak uzmanlar, bu uygulamaların yasal olmadığına dikkat çekerek tüketicilerin haklarını araması gerektiğini belirtiyor. Peki, bu ücretler yasal mı? Geri almak mümkün mü? İşte bilinmesi gerekenler...

ZORUNLU BAHŞİŞ YASAL MI?

Bahşiş, normal şartlarda müşterinin inisiyatifinde olan bir ödeme şekli. Ancak bazı restoranlar, artık hesaplara otomatik olarak yüzde 10 ila yüzde 20 oranında bahşiş ekliyor. Bu durum, müşterinin rızası olmadan ekstra ücret tahsil edilmesi anlamına geliyor ve tüketici haklarını ihlal ediyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, "Müşteriler, sipariş ettikleri ürün dışında ek bir ücret ödemek zorunda değildir. Menüde veya girişte yazsa bile, bu ücret yasal olarak geçerli değildir. Sipariş edilmeden getirilen hiçbir şey için ödeme talep edilemez" dedi.

KUVER ÜCRETİ ALINABİLİR Mİ?

Tüketici Kanunu’nun 6502 sayılı 6. ve 7. maddeleri uyarınca işletmeler, bir ürün veya hizmet satın alındığında başka bir hizmeti şart koşamaz. Yani, sipariş edilmeyen hizmetler için ücret talep edilemez. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’na göre, tüm fiyatlar KDV dahil olarak tek bir tutar üzerinden belirlenmelidir. İşletmelerin keyfi şekilde ekstra ücret talep etmesi kanuna aykırıdır.

ZORLA ÖDENEN ÜCRET GERİ ALINABİLİR Mİ?

Eğer tüketiciden habersiz şekilde zorunlu bahşiş veya kuver ücreti alındıysa, bu ücretin iadesi talep edilebilir. Tüketiciler, fiş veya faturalarıyla birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak ödedikleri ücreti geri alabilir. Hakem heyeti, başvuruyu değerlendirerek ücretin ticari faiziyle birlikte iadesine karar verebilir.

ŞİKAYET NEREYE YAPILMALI?

Haksız ek ücret kesintileriyle karşılaşan tüketiciler, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Ticaret Bakanlığı ve CİMER üzerinden şikayette bulunabilir. Ayrıca, faturasına izinsiz ek ücret yansıtılan kişiler, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak haklarını arayabilir.