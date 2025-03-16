Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın ticaretinde kayıt dışılığı önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Piyasada 'kesme altın' veya 'çekili altın' olarak bilinen ince şerit hâlindeki altınların satışı belirli kuruluşlar dışında yasaklandı.

SATIŞ YETKİSİ SINIRLANDIRILDI

Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, çekili kıymetli madenlerin tanımı yapılarak satış koşulları belirlendi.

SADECE BELİRLİ KURULUŞLAR SATABİLECEK

Karara göre, yalnızca bankalar, Bakanlık tarafından faaliyet izni verilen rafineriler, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuyum işletmeleri bu ürünlerin alım satımını gerçekleştirebilecek.

Yetki kapsamı dışında kalan kuyumcuların kesme altın satışı yapması yasaklanırken, vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler hariç, diğer alıcılara satış yapılamayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt içinde alınıp satılabilecek çekili kıymetli madenlerin nitelikleri ile ilgili düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya yetkili olacak.

KESME ALTIN SAHİPLERİ NE YAPACAK?

Elinde kesme altın bulunan vatandaşlar için henüz net bir karar alınmadı. Kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak satış yapılabilecek olsa da, bu tür altınların genellikle hurda fiyatına alınabileceği belirtiliyor.

DÜŞÜK AYAR ALDATMACASINA DA NEDEN OLUYORDU

Kesme altınların belirli bir standarttan yoksun olması, tüketiciler için sorunlara yol açıyordu. Altının ince şerit hâline getirilip farklı şekillerde kesilmesi nedeniyle ayar problemleri yaşanıyor, bazı satıcılar düşük ayarlı kesme altınları piyasaya sürerek tüketicileri mağdur ediyordu. Bu durum, tüketicilerin altınlarını düşük fiyata satmak zorunda kalmalarına sebep oluyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, gerekli adımların atılacağını açıklamıştı. Şimşek, “Bu düzenleme ile tüketicileri korurken, altın piyasasına yönelik gözetim mekanizmasını güçlendiriyoruz. Aynı zamanda uluslararası standartlara uyumu da artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, aynı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yurt dışına çıkışlarda yolcu beraberinde taşınabilecek nakit para sınırı da 25 bin liradan 185 bin liraya yükseltildi.