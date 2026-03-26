ABD’nin İran’a Pakistan aracılığıyla 15 maddelik bir barış planı ilettiği haberleri piyasaları rahatlattı. Petrol fiyatları düştü altın 4.600 dolara doğru toparlandı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekten barış mı hedeflediği yoksa zaman mı kazanmaya çalıştığı sorusu belirsizliğini koruyor.





Tüm bu gelişmeler yaşanırken, yurt içinde ise fiyatların geri çekilmesini alım fırsatı olarak gören yatırımcıların fiziki altına yönelmesi, piyasada ‘arz bilmecesi’ni beraberinde getirdi. Kuyumcuların önünde kuyruk oluşturan vatandaş özellikle gram ve çeyrek altın bulmakta zorlandı. Darphane yetkilileri üretimin sürdüğünü, arzda sorun olmadığını belirtirken, esnaf ise elinde ürün olmadığını öne sürüyor. Esnafın yüksek fiyattan aldığı ürünü düşük fiyattan satmak istemediği belirtiliyor.



KAR MARJI 10 BİN DOLARA ÇIKTI



Arzın daralması ile esnafın uyguladığı kâr marjı da sert şekilde yükseldi. Daha önce bir torba çeyrek altında 1400-1500 dolar seviyesinde olan marj, 10 bin dolara kadar çıkmış durumda. Bu, piyasada bugüne kadar pek görülmemiş bir seviye olarak değerlendiriliyor.





Altın şirketleri Darphane’ye 1 kilogram 24 ayar külçe altın veriyor. Darphane bu altından işçilik bedeli olarak yaklaşık 14.30 gram kesinti yaparak karşılığında bir torba çeyrek altın teslim ediyor. Bu torbada standart olarak 610 adet çeyrek altın bulunuyor. Bankalararası piyasalarda günü 6 bin 505 liradan tamamlayan altının gram fiyatı Kapalıçarşı’da günü 6 bin 857 liradan tamamladı.



ALTINDA YÜKSELİŞ GÜMÜŞTE FREN BEKLENİYOR



ABD merkezli bankalar Goldman Sachs ve JPMorgan’un 4-13 Mart tarihli tahminleri altın için yükselişe işaret ederken 5 bin- 6 bin dolar bandı öne çıkıyor. Citi ve ING ise daha temkinli; altının yıl içinde 4 bin 200-5 bin 450 dolar aralığında dengelenmesini bekliyor. Gümüşte ise genel yön aşağı, çoğu banka 70-85 dolar bandına geri çekilme öngörüyor.