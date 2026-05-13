Kayseri’de çaldığı forkliftle bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kırıp ziynet eşyası çaldıktan sonra olay yerinden eşekle kaçan Mehmet Ç. (26) hakkında verilen 9 yıl 7 aylık hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın savunmalarının "hayatın olağan akışına aykırı ve samimi olmadığı" kanaatine vardı.

EŞEĞE BİNEREK UZAKLAŞTI

Geçtiğimiz Şubat ayında Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, yüzünde maskeyle dükkana giren sanığın, 150 gram ziynet eşyasını alıp yakındaki bir noktada beklettiği eşeğe binerek uzaklaştığı kamera kayıtlarıyla kesinleşti. Mahkeme; iddianame, kamera görüntüleri, olay yeri inceleme tutanakları ve tanık beyanlarını değerlendirerek sanığı; "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından suçlu buldu.

'ETKİN PİŞMANLIK' KABUL GÖRMEDİ

Sanık Mehmet Ç. savunmasında, altınların yerini babasına tarif ederek polise teslim edilmesini sağladığını öne sürse de mahkeme heyeti bu beyanı inandırıcı bulmadı. Kararda, çalınan altınların bir kısmının eksik olduğu ve dükkanda oluşan maddi hasarın giderilmediği vurgulanarak, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma şartlarının oluşmadığı belirtildi. Tutukluluk hali devam eden sanığa verilen toplam 9 yıl 7 aylık ceza hükme bağlandı.