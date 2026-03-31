Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında apartman ve site yönetimlerini ilgilendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Kararı yayımlandı.

Buna göre; apartman ve site yönetimlerinin sıkça başvurduğu "borç listesi asma" uygulaması hukuka aykırı bulundu.

KVKK, aidat ve benzeri borçların duyurulması amacıyla hazırlanan bu listelerin bina girişi, asansör ve ortak alanlara asılmasının "kişisel veri ihlali" oluşturduğuna hükmetti.

'ORTAK ALAN'IN KULLANIMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kararda ilgili "ortak alanların" yalnızca bina sakinleri değil; misafirler, kuryeler ve üçüncü kişiler tarafından da kullanılabildiğine dikkat çekildi. Bu nedenle söz konusu listelerin asılmasının kişisel verilerin yetkisiz kişilere ifşa edilmesi anlamına geldiği değerlendirmesi yapıldı.

'BORÇLARIN TAKİP EDİLMESİ GEREKLİ'

Kararda ayrıca apartman giderlerinin takibi ve borçların duyurulmasının gerekli olduğu da vurgulandı.

Ancak bunun sadece ilgilinin e-posta, mesajlaşma uygulamaları ve site yönetim yazılımları gibi "kapalı sistem"lerle yapılması gerektiği tavsiye edildi.

Kurul, halen ortak alanlara bulunan borç listesinin ivedilikle kaldırılması gerektiği belirtildi.

Aksi yönde uygulamaların devam etmesi halinde sorumlular hakkında idari para cezası uygulanabileceği ifade edildi.