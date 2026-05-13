Burdur'un Gölhisar ilçesinde KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nun deposunda kimyasal temizlik malzeme dolabının devrilmesiyle kimyasal tepkime meydana geldi. Yaşanan olayın ardından yurtta büyük panik yaşanırken, bina hızlıca boşaltıldı.

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Gölhisar ilçesinde KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda bina deposunda bulunan temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği dolabın devrilmesi nedeniyle kimyasal tepkimeye girmesi sonucunda, bina boşaltılmıştır" denildi.

Valiliğin açıklamasında, AFAD tarafından bina ve çevresinde yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.

Burdur Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"İlimiz Gölhisar ilçesinde KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda bina deposunda bulunan temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği dolabın devrilmesi nedeniyle kimyasal tepkimeye girmesi sonucunda, bina boşaltılmıştır. Bina ve çevresi AFAD ekiplerimizce taranmış, gerekli ölçümler yapılmış ve ölçümler normal standartta çıkmıştır. Ancak yine de olası bir güvenlik riskinin önüne geçmek amacıyla yurt geçici olarak tahliye edilmiş, öğrencilerimiz civar yurt ve tesislere yerleştirilmiştir. Öğrencilerimizden ve çalışanlarımızdan etkilenen bulunmamaktadır.

Gün içinde ekiplerimizce gerekli temizlik çalışması yapılması akabinde yurt kullanıma hazır hale getirilmiş olacaktır. Kamuoyunun dikkatine sunulur."