İtalyan devi, bu hafta başında yüksek kaliteli bebek arabaları ve beşikler üreten Silver Cross ile iş birliği yaparak Reef AL Arancio adlı bebek puseti modelini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Lamborghini, ürünü "süper bebek arabalarında yeni bir çağ" olarak tanımlarken, ebeveynler bu fiyata "inanılmaz bir israf" diyerek tepki gösterdi.

"SÜPER BEBEK ARABASI ÇAĞI BAŞLADI"

Lamborghini'nin resmi internet sitesinde "Benzersiz tasarım, yüksek performanslı kumaşlar ve Lamborghini'nin ikonik detaylarıyla süper bir bebek arabası yaratıldı" ifadesi yer aldı.

Bebek arabasının, Lamborghini'nin sportif çizgilerini yansıttığı, otomotiv tarzı koltuk ve origami tarzı saklama sepeti içerdiği belirtildi.

Ayrıca yüksek performanslı süet, İtalyan deri detaylar, parlak polikarbon şasi ve havalandırmalı beşik gibi özelliklerle donatıldığı vurgulandı.

EBEVEYNLERDEN SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan bu lüks bebek arabası ebeveynler tarafından olumlu karşılanmadı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, bir kısmı şöyle oldu: "Bundan daha büyük bir para israfı düşünemiyorum", "Tüketim çılgınlığı insanları esir almış", "Bu fiyatı hak ediyorsa kendiliğinden sürmeli, müzik çalmalı, ısıtmalı ve fanlı olmalı. Bir de titreşim verip bebeği susturmalı", "Yanında mini buzdolabı da olmalı."

Modelin, dünya genelinde yalnızca 500 adet üretildiği açıklandı.