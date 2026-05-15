Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Sarı-kırmızılı ekipte ilk yılında şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane, açıklamalarda bulundu.

Hem kendisi hem de kulüp için çok değerli bir şampiyonluk olduğunu dile getiren Leroy Sane, “Çok mutluyum. Geldiğim ilk sezonda şampiyonluk kazanmak benim için çok değerli. Hem benim için hem de kulüp için öyle. Bizleri muhteşem destekleyen bir taraftar kitlemiz var. Onlar için çok mutlu oldum. Çok kolay bir sezon olmadı. 3 kez üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Herkesin gözü Galatasaray’ın üzerinde. Sezon başında ben dahil birçok transfer yapıldı. Kadronun bir kısmı değil. Baş etmek kolay değil ama biz bunu başardık. Şampiyonluk için çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

‘İKİ FENERBAHÇE DERBİSİ UNUTULMAZ’

Sezon içinde yaşadığı unutulmaz bir an olup, olmadığı sorulan Sane, “Birçok an var. İki Fenerbahçe, ikinci maçı kazandık o daha çok mutlu etti beni. Orada beni mutlu eden derbi galibiyetiyle taraftarımızı çok sevindirdik ama bence çok da iyi bir oyun oynadık. İyi oyun da beni mutlu etti. O yüzden iki derbi diyebilirim” diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi’nden elendikleri sürecin şampiyonlukta çok belirleyici olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, “Şampiyonlar Ligi’nden elenmek önemli bir süreçti. Oradan nasıl döneceğimiz çok belirleyici oldu. Oradan çok iyi çıktık. Şampiyonluk hedefimizin peşinde koştuk ve şampiyon olduk, hedefimize ulaştık. Bence o dönem bizim adımıza belirleyici olduk” dedi.

‘HİÇBİR ZAMAN SEÇENEK OLMADI’

Sezon başında Fenerbahçe’den teklif alıp almadığıyla ilgili gelen soru üzerine Leroy Sane, şu ifadeleri kullandı: “Benim için tek bir seçenek vardı o da Galatasaray’dı. Hem taraftarı hem kulübün geçmişi hem de kulübün büyüklüğü ben en başından beri cezbetti. Fenerbahçe benim için hiçbir zaman seçenek olmadı. Fenerbahçe beni cezbetmedi. Tek seçenek vardı o da Galatasaray’dı. Bu yüzden burayı seçtim ve çok mutluyum.”

‘ADAPTASYONUM ÇOK KOLAY OLDU’

Türkiye’ye adaptasyonun çok kolay olduğunu belirten tecrübeli kanat oyuncusu, “Açıkçası en başından beri adaptasyonum çok kolay oldu. Burada bana herkes çok yardımcı oldu. Almanca konuşan birçok oyuncu var. Kaan burada, İlkay geldi benim için çok önemli. Günay var. Sadece Almanca konuşanlarla sınırlandırmak istemiyorum herkes bana çok yardımcı oldu. Burada nerede oturabilirim, tesise neresi yakın. Bu açıdan herhangi bir sorun yaşamadım. Adaptasyonum çok kolay oldu” diye konuştu.