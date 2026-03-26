Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, 8. sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği LGS süreciyle ilgili önemli detayları paylaştı. Bu yıl ilk kez uygulanacak "beslenme paketi" desteğiyle, öğrencilerin sınav stresini yönetmeleri ve konsantrasyonlarını korumaları hedefleniyor.
VELİ ONAYI ŞART: E-OKUL'DA YENİ EKRAN
Beslenme paketleri, sadece e-Okul üzerinden talep eden öğrencilere dağıtılacak. Veliler, 10 Nisan’a kadar sürecek başvuru sürecinde sistemdeki özel ekranı onaylayarak; çocuklarının bu besinleri tüketmesinde sağlık açısından bir sakınca olmadığını beyan edecek. Kılınç, "Veli onayı olmayan veya sağlık gerekçesiyle uygun görülmeyen çocuklara bu paketler ikram edilmeyecek" dedi.
Kılınç, beslenme paketinde kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su bulunacağını bildirdi.
ÖZEL ÖĞRENCİLERE "POZİTİF AYRIMCILIK"
Sınavda özel gereksinimli öğrenciler de unutulmadı. Görme yetersizliği olan veya farklı engel gruplarındaki öğrenciler için ayrı sınıflar oluşturulacak ve bu öğrencilere ilave 20 dakika süre tanınacak. Velilerin bu destekler için Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine (RAM) başvurması gerekiyor.