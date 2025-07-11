Milyonlarca öğrencinin ve velinin sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı. 15 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, 11 Temmuz saat 10.00 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi internet adresinden erişime açıldı. Öğrenciler sonuçlarını www.meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek.

MEB, sonuç belgelerinin bu yıl da posta yoluyla gönderilmeyeceğini, yalnızca dijital ortamda erişim sağlanacağını duyurdu.

TERCİH DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreci de hızla başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 14-24 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerinin alınacağını, yerleştirme sonuçlarının ise 4 Ağustos’ta açıklanacağını duyurdu.

Bakan Tekin, öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada tercih danışmanlık birimleri kurulduğunu belirtti. Bu merkezlerde öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte yüz yüze destek alarak tercihlerini yapabilecek.

LİSE HAYATINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

LGS ile başta Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile proje okulları olmak üzere birçok nitelikli kuruma öğrenci yerleştirilecek. Sınav sonuçlarıyla birlikte, binlerce öğrenci hayalini kurduğu liseye bir adım daha yaklaşacak.