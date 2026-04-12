Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin'den tarihi kararı…. Heidenheim karşısında 3-1 mağlup olan Union Berlin, teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırdı; yerine Marie-Louise Eta geçici olarak görevlendirildi.

Marie-Louise Eta böylece Bundesliga tarihinde görev alan ilk kadın teknik direktör oldu. Eta yaptığı açıklamada, "Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti. Ve elbette, takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.