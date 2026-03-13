Üretimdeki düşüş ve artan lojistik maliyetleri limon piyasasını salladı.

Marketlerde, manavlarda ve pazarlarda limonun kilogram fiyatı 100 lirayı aşarken bazı bölgelerde fiyatların daha da yükseldiği görüldü.

Sözcü TV'nin mikrofon uzattığı vatandaşlar salatalarına limon sıkamayacak hale geldiklerini belirtirken üreticiler artan maliyetlerden şikayetçi oldu.

İşte Sözcü TV muhabiri Sezin Ceren Övüç'ün aktardığı haber:

"Şimdi üretimdeki aksaklık limon piyasasını dize getirdi. Market, manav, pazar; nereye giderseniz gidin fark etmiyor.

Bir dönem bahçede bir liraydı. Üretim azaldı, arz sıkıntısı başladı. Marketlerde limonun kilo fiyatı 100 liraya dayandı.

2024 yılında limon üretimi arttı ve kilogram fiyatı bir liraya kadar düştü. Üretim maliyetleri fiyatların üzerine çıkınca üretici ürünü toplamaktan vazgeçti. Böyle olunca limonun kilosu yüzde 9900 zamlandı.

Birinci kalite limon almak isterseniz kilo fiyatı 150 lira. Ancak ikinci kalite limon almak istediğinizde kilogram fiyatı 80–90 lira civarında.

Peki tanesi ne kadar? 150 liralık limondan hesaplandığında bir limon yaklaşık 21 liraya denk geliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla limon ithalatında gümrük vergisi yüzde 54’ten yüzde 10’a düşürüldü. Böylece fiyatların bir nebze olsun düşmesi bekleniyor. Karar 31 Temmuz’a kadar geçerli olacak."