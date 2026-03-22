Nevşehir’in Avanos ilçesi Özkonak beldesinde yaşayan 35 yaşındaki Erkan C., sabah saatlerinde her zamanki gibi evinden ayrılarak görev yaptığı Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi’ne gitti.
AİLESİ TELEFONLA ULAŞAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI
Mesai bitiminde Erkan C.'nin eve dönmemesi ve telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine şüphelenen yakınları durumu vakit kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Erkan C.'nin çalıştığı okul binasında arama başlattı.
KAZAN DAİRESİNDE HAREKETSİZ BULUNDU
Yapılan incelemeler sonucunda Erkan C., okulun kazan dairesinde yerde hareketsiz yatar halde bulundu. Okula çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Nöbetçi savcının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Erkan C.'nin cenazesi, ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat sürüyor.