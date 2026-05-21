Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, bugün 17.00 sularında UYAP'a yükledikleri karar ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edildiğini duyurdu.



Mutlak butlan kararı ile Özgür Özel yönetimi ve parti organlarının görevine son verilirken, CHP Genel Başkanı koltuğuna önceki başkan Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Piyasaların kapanmasına yarım saat kala verilen kararın ardından Borsa İstanbul yüzde 6'yı aşan düşüşle devre keserken, dolar ve euro kurunun artmaması için TCMB'den piyasalara yönelik müdahale yapıldı.





Bloomberg, gün içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı 6 milyar dolarlık müdahalenin yarısının yalnızca butlan kararının ardından yarım saatlik sürede gerçekleştiğini belirtirken, İngiliz ekonomist Timothy Ash'den Londra'daki BBVA konferansına ilişkin sıra dışı bir iddia geldi.



BUTLAN KARARI SONRASI YATIRIMCILAR SALONU TERK ETTİ



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katıldığı Londra'daki BBVA Türkiye Konferansı'nda bulunan çok sayıda uluslararası yatırımcının, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını haber almalarının ardından toplantıdan ayrıldığı öne sürüldü.





Ash, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Londra'daki 'BBVA Türkiye' konferansındaydım ve herkes cep telefonuna CHP haberini aynı anda bildirim almaya başladı. Yatırımcılar salondan çıkarak ofislerine geri döndü" ifadelerini kullandı.