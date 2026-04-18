Lübnan'da barışı koruma faaliyetleri yürüten Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Görev Gücü (UNIFIL) "hükümet dışı aktörlerin" açtığı ateş sonucu 1 askerinin öldüğünü, 2 ağır olmak üzere 3 askerinin yaralandığını duyurdu. Bölgede mayın temizliği yapan UNIFIL personeline tüfekle açılan ateş sonrası askerler bölgeden çıkartıldı. Yaralı askerler tedavi altına alındı. Saldırıdan sonra açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ölen UNIFIL askerinin Fransa uyruklu olduğunu söyledi. Askerin ölümünden sonra açıklama yapan Macron, 'saldırının kabul edilemez olduğunu ve Lübnan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştüğünü' aktardı. UNIFIL, saldırıdan Hizbullah'ın sorumlu olabileceği üzerinde durdu ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

