Türkiye’nin mobilya ve proje dekorasyon sektöründe önemli bir konuma sahip olan Bursa merkezli Watan Design Mobilya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (WD Group), yaşadığı mali krizi aşamayarak resmen iflas etti. Uzun süredir finansal darboğaz ve hukuki süreçlerle mücadele eden şirket için mahkeme nihai kararını verdi.

TESİSİ 15 BİN METREKAREYDİ

Bursa’da 15 bin metrekarelik entegre üretim tesisinde faaliyet gösteren WD Group, yüksek teknolojili üretim altyapısı ve AR-GE yatırımlarıyla sektörün dikkat çeken markaları arasında yer alıyordu. Şirket, üretim kapasitesi ve proje gücüyle özellikle taahhüt mobilya alanında projelere imza atmıştı.

2012 yılında ticari faaliyetlerine başlayan firma, kısa sürede yalnızca Türkiye’de değil uluslararası pazarda da bilinen bir marka haline geldi. Hastane, okul, alışveriş merkezi ve konut projeleri için ahşap, metal, boya ve döşemeli mobilya üretimi gerçekleştiren şirket, geniş üretim ağıyla öne çıkıyordu.

KONKORDATO SÜRECİ BAŞARISIZ SONUÇLANDI

Mali yapısını yeniden düzenlemek ve alacaklılara karşı ek süre kazanabilmek amacıyla daha önce konkordato talebinde bulunan WD Group, beklediği sonucu alamadı. Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yansıyan kararla birlikte şirketin iflasına hükmedildi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şirketin faaliyetlerini sürdürebilecek mali yeterliliği sağlayamadığı belirtildi.

TASFİYE SÜRECİ BASİT USULLE YÜRÜTÜLECEK

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi kapsamında alınan karar doğrultusunda, şirketin tasfiye işlemlerinin “basit tasfiye” yöntemiyle yürütülmesine karar verildi. Sürecin hızlandırılması amacıyla gerekli resmi bildirimlerin Bursa İflas Müdürlüğü’ne iletildiği öğrenildi.

Ayrıca şirket adına yatırılan iflas avanslarının da tasfiye işlemlerinin başlatılması için ilgili müdürlüğün hesaplarına aktarılması yönünde talimat verildi.

İFLAS KARARI TEDARİK ZİNCİRİNİ DE ETKİLEDİ

WD Group’un iflası yalnızca mobilya sektöründe değil, şirketle çalışan alt yükleniciler, tedarikçiler ve devam eden projeler açısından da büyük yankı uyandırdı. Özellikle inşaat ve proje dekorasyon alanında faaliyet gösteren iş ortaklarının bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği, Bursa İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek işlemlerin ardından belli olacak.