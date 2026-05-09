Yıllık 174 milyar 400 milyon liralık dev bütçesi bulunan ve günde 500 milyon lira para harcayan Diyanet, evliliği desteklemek için yeni evlenen çiftlerle ‘çeyiz yardımı’ yapacağını duyurdu. Dev bütçesini milyonlarca liralık lüks otellerde toplantı yaparak harcayan Diyanet, konu yardıma gelince sadece 300 çifte 500’er bin liradan toplam 150 milyon lira vereceğini duyurdu. Üstelik bu yardımdan yararlanabilmek için ‘Müftülük nikahı’ şartı getirildi.

2017’DE BAŞLADI

Yeni evlenecek çiftler için gönlünden sadece 150 milyon lira kopan, 5 yıldızlı otel toplantılarına ise para saçan Diyanet, bu yılın ilk 3 ayında 46 milyar 400 milyon lira harcadı. Diyanet’in saatlik harcaması 21.5 milyon lira, günlük harcaması 516 milyon lira, dakikalık harcama ise 358 bin lira oldu. Kurumun yalnızca bir dakikada yaptığı harcama 90 emeklinin bayram ikramiyesine denk geldi.

Bu dev bütçesiyle sık sık eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ‘İki İnsan Bir Hayat’ projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Burada yeni evlenecek çiftlere ‘çeyiz yardımı’ yapılacağını belirten Arpaguş, “1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında müftülüklerimizde gerçekleştirilecek resmi nikah sonrası 500 bin lira tutarındaki çeyiz desteğinden faydalanabileceklerdir” dedi. Bu yardım ihtiyaç sahibi 300 çifti kapsayacak ve hibe şeklinde olacak. Ancak nikahını belediye başkanının kıydığı çiftler bu yardımdan yararlanamayacak. Gençlerin, iktidarın 2017’de müftülere verdiği resmi nikah kıyma yetkisini kullanarak nikahını Diyanet’in bünyesindeki müftülüklerde kıydırması gerekecek.

10 milyonu tek seferde harcadı

Evlenecek gençlere yardım için 500 milyon lira bütçe ayıran Diyanet, 2026 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları toplantısını Ankara Kızılcahamam’daki kaplıca otelinde yapmış ve bu etkinlik için tek seferde 10 milyon lirayı gözden çıkarmıştı. Bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet 174.4 milyar liralık 2026 bütçesinin 46 milyar 436 milyon 821 bin lirasını ilk 3 ayda harcadı. Kurum, ocakta 18 milyar 794 milyon 939 bin lira, şubatta 13 milyar 551 milyon 65 bin lira, martta ise 14 milyar 90 milyon 817 bin lira harcadı.