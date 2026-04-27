Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren Fritolay fabrikasında, Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Tarafların yürüttüğü görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılırken, işçilerin ücretlerinde dikkat çeken bir artış gerçekleşti. İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 26 ZAM İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre, çalışanların maaşlarına ilk altı aylık dönem için yüzde 26 oranında zam yapıldı. Yapılan düzenleme sonrası, Kartepe Suadiye tesisinde görev yapan işçilerin ortalama maaşı yaklaşık 110 bin TL seviyesine ulaştı. GENEL MERKEZDE TOPLANTI YAPILDI Sözleşme süreci kapsamında Tek Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi’nde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Tarafların karşılıklı müzakereleri sonucunda yeni dönem sözleşmesinde uzlaşma sağlandı. Anlaşmayla birlikte çalışanların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi hedeflenirken, ücret artışının yanı sıra sosyal haklar konusunda da kazanımlar elde edildiği belirtildi.

