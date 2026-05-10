Macaristan kabinesinin yeni sağlık bakanı Zsolt Hegedus, şarkıcı Jalja’nın canlı performansı eşliğinde ulusal meclis önünde dans etti. Hegedus'un dans performansı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Macar siyasetçi Zsolt Hegedus, Başbakan Magyar’ın yemin töreninin ardından Ulusal Meclis binası önünde dans ederek kutlama yaptı.

ZAFERİ DE DANSLA KUTLAMIŞTI

Peter Magyar, geçtiğimiz 20 Nisan tarihinde yaptığı resmi açıklamada, yeni kurulacak hükümetin kabinesini şekillendirirken Sağlık Bakanlığı koltuğu için Zsolt Hegedus’u aday gösterdiğini duyurmuştu. Hegedus’un meclis önündeki bu coşkulu tavrı, kendisi için bir ilk değil. Siyasetçi, daha önce de Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) seçim zaferi kutlamaları sırasında sergilediği dans performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Macaristan kamuoyunda ilgiyle karşılanan bu kutlama anları, yeni hükümetin dinamik yapısının bir sembolü olarak yorumlanırken, Hegedus’un bakanlık görevine başlamadan önceki enerjik tavırları sosyal medyada da geniş yankı buldu.