Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un son dönemde katıldığı resmi programlarda kullandığı mavi yansıtıcı pilot gözlükler, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Macron’un kapalı salonlarda, resmi toplantılarda ve gece düzenlenen etkinliklerde dahi aynı gözlüğü takması sosyal medyada çok konuşuldu.

Fransız lider, söz konusu gözlükleri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida ile gerçekleştirdiği görüşmede, 9. Dünya Ölüm Cezasına Karşı Kongresi’nde ve son olarak Şam ziyaretinde Suriyeli yetkililerle yaptığı temaslarda da kullandı. Özellikle diplomatik temaslarda değişmeyen bu aksesuar, uluslararası basında da tartışma yarattı.

'KAPLANIN GÖZÜ' VURGUSU

Macron, gözlük tercihine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada “Kaplanın gözü” göndermesinde bulunarak bunun kararlılık ve azmin sembolü olduğunu ifade etti. Ancak uzmanlara göre dikkat çeken mavi camların göz sağlığını korumaya yönelik özel bir işlevi bulunmuyor. Bu değerlendirme, Macron’un gözlüklerinin bir ihtiyaçtan ziyade siyasi ve kişisel bir imaj unsuru olduğu yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

'GÖZÜNDE KANAMA VAR' İDDİASI

Öte yandan Fransız basını, Macron’un gözünde subkonjonktival kanama bulunduğunu ve bu nedenle gözlük takmayı tercih ettiğini öne sürdü. Doktorlar ise söz konusu rahatsızlığın zararsız olduğunu ve genellikle iki hafta içinde kendiliğinden geçtiğini belirtti.

Macron, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin kış bahçesi bölümünde düzenlenen resepsiyona da güneş gözlükleriyle katıldı.