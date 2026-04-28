Cem YILDIRIM

Ankara’da, Kurtuluş Parkı’nda hakları için direnişlerini sürdüren maden işçileri dün bir kez daha Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek istedi. Tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle 8 gündür açlık grevi yapan madencilere, milletvekilleri, sendika temsilcileri ve hukukçular da destek verdi. İşçiler karşılarında polis barikatını buldu. Güvenlik güçleri, işçilere ve onlara desteğe gelenlere biber gazıyla müdahale etti.

OTURMA EYLEMİ

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme sorumlusu Başaran Aksu gözaltına alındı. Yürüyüşlerine yine izin verilmeyen işçiler, oturma eylemine başladı. Emeklerinin karşılığını istediklerini belirten bir işçi, “Devletin, hükümetin bizlere sahip çıkmasını istiyoruz. Çok mu şey istiyoruz? Biz devlete mi saldırıyoruz, vatan haini miyiz bizim etrafımızı kuşatıyorsunuz? Gitsenize, holdinglerin, bizim alnımızın terini çalanların etrafını kuşatsanıza” tepkisini gösterdi. İki sendikacı akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Haklarını almak için direnişi sürdüreceklerini ifade eden bir başka maden işçisi, “Bizim çocuklarımız devlete faydalı olsun diye uğraşıyoruz. Buraya gelene kadar bize başka hiçbir çare bırakmadılar, çalmadık kapımız kalmadı” ifadelerini kullandı.

‘DEVLET SAHİP ÇIKSIN’

Bir başka işçi, “Bu kadar zor mu bize sahip çıkmak? Nerede çalışanın yanında olan devlet? Biz çocuklarımızı bıraktık, 16 gün yollardayız. Nerede devlet?” diye sordu. Ücretsiz izindeyken şirketi mahkemeye verdiğini, mahkemeyi kazandığını dile getiren madenci, “Bir senedir haklarımı bekliyorum. Alacağız bir şekilde” açıklamasını yaptı.

‘ŞİKAYETÇİYİM’

5 aydır maaş alamadığını ve sorumluların neden gelmediğini soran başka bir işçi, “Çocuğumu göremiyorum, Hakkımı savundum, hırsız değilim. Gidip patron Sabahattin Yıldız’ı tutuklasınlar, şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

“Nerede adalet?” diyen madenci ise “Patron devletten, Enerji Bakanlığı’ndan, Çalışma Bakanlığı’ndan büyük mü? Adalet sadece zengine mi geçerli, sadece fakire mi geçersiz?” diye sordu.

Hakkımızı almadan gitmeyiz

Gözaltına alınmadan önce SÖZCÜ’ye konuşan Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, “Bizim çocuklarımız 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda okulu değil sadece babalarını düşündüler. Babalar, yağmur, çamur demeden eyleme devam edecek. Ben de 22 sene madende çalıştım. İşçi hakkını alana kadar buradayız, hiçbir yere gitmeyiz” dedi.

SLOGANLI EYLEM

5 aylık maaş ve tazminatları ödenmeyen madenciler, 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkıp yürüyerek Ankara’ya gitti. Açlık grevine başladı. İşveren Yıldızlar Holding, 600 milyon lira olan borcunun 38 milyon lirasını ödedi. İşçiler, “Sonuna kadar direneceğiz” sloganı atarak eyleme devam kararı aldı. Artvin Hopa’da da işçilere destek eylemi yapıldı.

‘Hukuksuzluk, eziyet son bulsun’

İşçilere destek için Kurtuluş Parkı’ndan hiç ayrılmayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile milletvekillerine de müdahale sırasında biber gazı sıkıldı. Baş, polisle tartıştı. CHP’li Muharrem İnce’nin yanı sıra CHP milletvekilleri Ulaş Karasu, Okan Konuralp, Ümit Özlale, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da eyleme destek verdi. Baş, iktidara “Ben Bakanın yerinde olsam yürüyen madencinin önüne kırmızı halı serer, böyle bir hak gaspına sebep olan maden patronunun hesap vermesi için özel bir çaba gösterirdim” diye seslendi.

AKP’Lİ ESKİ BAKAN PATRONU KINADI

Ankara’da 8 gündür açlık grevi yapan işçilerle ilgili iktidar kanadından ilk açıklama geldi. Ankara’da katıldığı çalıştayda konuşan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Eskişehir’den Ankara’ya gelen işçileri çalıştıran maden şirketi. Bu düpedüz Türk iş hukukuna, TBMM’nin çıkardığı yasalara karşı saygısızlıktır. Bu hukuksuz davranışlarını şiddetle kınıyorum” dedi.

Elindeki pazar listesiyle ağladı

Açlık grevindeki maden işçisi, elindeki pazar listesini gösterip “Hiç birini alamıyorum. Çoluğumun çocuğumun rızkını istiyorum, cebimde 5 kuruşum yok” dedi ve gözyaşı dökerek isyan etti.