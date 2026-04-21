Birleşik Krallık’ta nümismatik dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Uzmanlar, piyasada bulunma ihtimali olan ve değeri 200.000 sterline yaklaşık 12 milyon 160 bin liraya kadar ulaşabilen nadir bir madeni paraya karşı vatandaşları uyardı.

İngiltere'de madeni para uzmanı 1952 yılında basılan özel bir "penny"nin peşine düşülmesi gerektiğini duyurdu. Söz konusu para, darphanenin özel numune olarak ürettiği ve en yüksek kalite standartlarına sahip prova baskı olması sebebiyle büyük önem taşıyor.

TARİHİ BİR TESADÜF PARANIN DEĞERİNİ KATLADI

Bu parayı eşsiz kılan temel faktör, basıldığı yıl olan 1952’de Kral VI. George’un beklenmedik vefatı. Kral’ın 6 Şubat 1952’de hayatını kaybetmesi üzerine, o yılın genel madeni para basım planları durdurulmuş ve Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıkışı için yeni hazırlıklara başlanmıştı. Bu geçiş süreci, 1952 tarihli büyük birimli madeni paraların tedavüle girmemesine ve mevcut örneklerin son derece nadir kalmasına neden oldu.

45 YIL BOYUNCA GİZLİ KALDI

1952 prova penny’sinin varlığı, basımından tam 45 yıl sonrasına kadar kamuoyu tarafından bilinmiyordu. İlk kez 1997 yılının Ekim ayında bir müzayedede ortaya çıkan bu madeni para, o dönem yaklaşık 23.500 sterline satılarak nümismatik dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Günümüzde ise benzer kondisyondaki örneklerin açık artırmalarda 200.000 sterlin (yaklaşık 8.5 milyon TL) gibi rekor seviyelere ulaştığı belirtiliyor.

Sovereign Rarities uzmanları, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1952 yılında sadece çok talep gören küçük birimli madeni paralar dolaşım için basılmıştı. Büyük birimli paraların basımı, yeni hükümdar dönemine hazırlık amacıyla ihmal edildi. Bu durum, 1952 prova penny'sini 20. yüzyılın en gizemli ve benzersiz parçalarından biri haline getiriyor."

BU ŞEKİLDE AYIRT EDİLİYOR

Koleksiyonerlerin dikkat etmesi gereken paranın fiziksel özellikleri ise şu şekilde:

Malzeme ve Boyut: 31 mm çapında ve bronz döküm.

Ön Yüz: Kral VI. George’un profil kabartması ve çevresinde Latince "GEORGIVS VI D: G: BR: OMN: REX FIDEI DEF" yazısı.

Arka Yüz: Geleneksel Britanya figürü olan, elinde armalı kalkan ve üç dişli mızrakla oturan "Britannia" tasviri ile "ONE PENNY 1952" ibaresi.

Uzmanlar, bu paranın "proof" kalitesinde olmasının altını çizerek, paranın yüzeyindeki detayların çok daha keskin ve pürüzsüz olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.