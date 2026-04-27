

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi, 2 iş yeri, 1 depo ve 1 evde hasar oluştu. Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi 4471 ve 4472'nci sokaklar arasındaki alanda araçların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler park halindeki 2 araç ile bir marketin deposu, koltuk imalathanesi, terzi ve bunların üst katındaki eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışması yapan ekipler, depodaki tüpleri çıkararak bölgeyi kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi, depo, iş yerleri ve evde hasar oluştu. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan, yangına müdahale edildiği sırada bölgedeki bir kafede Galatasaray-Fenerbahçe maçının izlenmeye devam edilmesi dikkati çekti.

