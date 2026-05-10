Manisa’nın Selendi ilçesinde kan donduran bir cinayet aydınlığa kavuştu. Zeytin bahçesinde traktörünün üzerinde ölü bulunan Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Çahan’ın (50), bir husumet kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden İlyas Köse (54), işlediği cinayeti itiraf etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Kayranlar Mahallesi’nde yaşandı. 3 çocuk babası muhtar Niyazi Çahan, kendisine ait traktörle zeytinlikteki ağaçların arasını sürmek üzere bahçesine gitti. Saat 16.00 sularında bölgeden geçen bir vatandaşın, Çahan’ı traktör üzerinde hareketsiz yatar halde bulup ihbarda bulunması üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, talihsiz muhtarın bir av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdiği saptandı. Savcılık incelemesinin ardından Çahan’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayetin ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan jandarma ekipleri, muhtar ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan İlyas Köse, kardeşi M.K. ve yengesi N.K.’yi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. Sorgu sırasında köşeye sıkışan İlyas Köse, Niyazi Çahan’ı kendisinin vurduğunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı Köse tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.