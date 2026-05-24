CHP Genel Merkezi'nde sabahtan bu yana süren gerilim polisin kapıyı kırarak sert müdahalesiyle tavan yaptı.

Polis ekiplerinin biber gazı müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle ortalık karışırken, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal gözyaşlarına hakim olamadı. Tanal, o anlarda yaptığı açıklamada, mutlak butlan ile CHP'ye göreve iade edilmeyi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirdi.

Mahmut Tanal, barikatların dağıtıldığı Genel Merkez'in giriş merdivenlerinde otururken, "Demokrasinin içine ettiler. Hani hukuk devleti. Kemal Bey genel başkanımızdı. Hani halkın umuduydu, AKP'nin umudu oldu Kemal Bey. Kemal Bey bu yetti mi sana? AKP batığa düştüğü an yine kurtarıcısı oldu Kemal Bey. 86 milyona yazık günah" ifadelerini kullandı.