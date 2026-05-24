CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde polis ekiplerinin demir kesici ekipmanlarla bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, bunun sıradan bir güvenlik tedbiri olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Tanal, bir siyasi partinin genel merkezinin yalnızca bir bina olmadığını, Anayasa’nın 68’inci maddesiyle güvence altına alınan demokratik siyasi hayatın merkezi olduğunu vurguladı.

'KAPI KESEREK SİYASİ MÜCADELE OLMAZ'

Türkiye’nin birinci partisinin genel merkezine çevik kuvvet, kalkan ve demir kesici ekipmanlarla gidilmesinin hem hukuken hem de siyaseten son derece vahim bir tablo oluşturduğunu belirten Tanal, “Demokrasilerde siyasi mücadele makasla kapı keserek değil, sandıkla ve millet iradesiyle yapılır” değerlendirmesinde bulundu.

'BUNUN HESABINI VEREMEZ'

CHP’ye yönelik müdahale girişimlerine tepki gösteren Tanal, partinin Cumhuriyet’i kuran siyasi yapı olduğunu hatırlatarak, “CHP’yi polis gücüyle susturmaya veya teslim almaya çalışan anlayışlar şunu bilmelidir; baba ocağına yönelik her müdahale yalnızca bir partiye değil, demokratik siyasete yöneliktir. Bugün kapıya dayananlar yarın milletin vicdanında bunun hesabını veremez” ifadelerini kullandı.

HORTUMLA ÇATIYA ÇIKTI

Öte yandan parti binası önüne çevik kuvvet ekipleri gelince Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı. Bir süre sonra Tanal çatıdan indi.