Sahneye farklı bir tarzla çıkan Kırmızıgül’ün dalgalı saçları ve yüzündeki değişim, izleyicilerin gözünden kaçmadı. Özellikle yüz hatlarındaki dolgunluk sosyal medyada yorumlara neden olurken, bazı kullanıcılar ünlü sanatçıyı ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını dile getirdi.

Yeni görünümüyle ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Kırmızıgül, sahnedeki enerjisi ve performansıyla da beğeni topladı. Sanatçının imajındaki değişim, kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.





İBRAHİM TATLISES'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SHOW TV’ye konuşan Kırmızıgül, Tatlıses için iyi dileklerini paylaşarak, yaşanan gelişmeleri kendisinin de takip ettiğini söyledi. Aile kavramının önemine vurgu yapan sanatçı, bu tür meselelerin aslında aile içinde çözülebileceğini ifade etti. Sanatçıların topluma örnek olması gerektiğini belirten Kırmızıgül, en doğru mesajın birlik ve beraberlik olduğunu dile getirdi.





''HIRSLARIM YOK''

Kendi hayatına dair de samimi açıklamalarda bulunan Kırmızıgül, yaşadıklarının kendisine kabullenmeyi öğrettiğini belirterek, “Hırslarım yok, kızgınlıklarım oluyor” dedi.

Ailesiyle ilgili de konuşan sanatçı, kalabalık bir aileye sahip olduğunu ancak kimsenin kendisi hakkında konuşmayı tercih etmediğini sözlerine ekledi.