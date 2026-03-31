Malatya’nın Yazıhan ilçesinde CHP içindeki tartışmalar disiplin süreciyle son buldu. Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’e destek açıklamaları nedeniyle gündeme gelen 6 belediye meclis üyesi için CHP İl Disiplin Kurulu kararını açıkladı.

2 İSİM İHRAÇ EDİLDİ

Kurul, meclis üyeleri Abdullah Günhan ve Erdal Delikaya’yı oy birliğiyle partiden kesin ihraç etti. Diğer üyeler için de çeşitli yaptırımlar uygulandı. Disiplin kurulu, Mehmet Gürbüz ve Mehmet Ağoğlan’a 1 yıl süreyle geçici çıkarma, Hüseyin Demirel ve Mehmet Ali Barut’a. uyarı cezası verildiği öğrenildi.

GÖÇER’E DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞLARDI

Süreç, daha önce partiden ihraç edilen Başkan Abdulvahap Göçer’e yönelik destek açıklamaları nedeniyle başlatılmıştı. CHP yetkilileri, parti disiplinine aykırı davranışların temel ilkelere zarar verebileceğini belirterek sürecin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı.

Malatya CHP İl Disiplin Kurulu yetkilileri, alınan kararlarla parti bütünlüğünün ve disiplinin korunduğunu, üye davranışlarının CHP politik ilkeleri doğrultusunda takip edildiğini ifade etti. Kurul, partideki disiplin mekanizmasının işletilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.