Malatya'da emniyet güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyon neticesinde gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarını etkisiz hale getirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen fiziki ve teknik takibin ardından kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin adreslerine ve üzerlerine yönelik aramalar gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde 114 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan ve isimleri kamuoyuyla paylaşılmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak yargı sürecine dahil edildi.

