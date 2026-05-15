Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, partiye yönelik yürütülen operasyonlar, kayyum tartışmaları ve karalama kampanyalarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. CHP Malatya İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, parti yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

CHP’NİN YÜKSELİŞİ ENGELLENMEK İSTENİYOR”

Yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin hedef alındığını söyleyen Yıldız, yürütülen operasyonların yalnızca belediye başkanlarını değil, doğrudan halkın iradesini hedef aldığını dile getirdi.

“Bugün mesele; seçimde yenemediklerini yargı sopasıyla susturma çabasıdır” ifadelerini kullanan Yıldız, belediyelere yönelik operasyonlar, kayyum tehditleri, televizyon ekranlarındaki karalama kampanyaları ve sosyal medya üzerinden yürütülen iftiraların organize bir sürecin parçası olduğunu savundu.

“İFTİRAYI SİYASET SANANLAR VAR”

Karalama kampanyalarına tepki gösteren Yıldız, iktidarın yıllardır aynı yöntemi uyguladığını belirtti. “Önce hedef göster, sonra iftira at, ardından manşetlerle ve televizyon ekranlarıyla algı yarat, sonra yargıyı devreye sok” diyen Yıldız, amaçlarının halkın büyüyen umudunu kırmak olduğunu söyledi.

Yıldız, “İftirayı siyaset sanıyorlar. Yalanı propaganda sanıyorlar. Karalamayı devlet yönetmek sanıyorlar. Ama biz onların dilini de yöntemini de çok iyi biliyoruz” dedi.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ TESLİM OLMAZ”

CHP’nin mücadele geleneğine vurgu yapan Yıldız, partinin halktan güç aldığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, diz çökmez, teslim olmaz. Bu parti Kuvayı Milliye’nin partisidir. Halkın ekmeğini, emeğini ve hakkını savunanların partisidir.”

Yıldız, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere baskılara rağmen görevlerini sürdüren tüm belediye başkanlarının “partinin yüz akı” olduğunu söyledi.

“VELİ AĞBABA HALKIN YANINDA DURDU”

Basın açıklamasında Veli Ağbaba’ya yönelik saldırılara da değinen Yıldız, Ağbaba’nın yıllardır Malatya’da halkın yanında olduğunu belirtti.

6 Şubat depremleri sırasında Ağbaba’nın yurttaşlarla birlikte sahada olduğunu söyleyen Yıldız, “Çadır isteyenin yanında oldu, yardım bekleyenin umudu oldu. Malatya’ya ilk ekmeği ve suyu getirenlerden biri oldu” dedi.

Pandemi döneminde de Ağbaba’nın yurttaşların ihtiyaçları için çalıştığını ifade eden Yıldız, emek mücadelesinde işçilerle dayanışma içinde olduğunu ve haksızlığa uğrayanların sesi olduğunu söyledi.

“VELİ AĞBABA’YA ÇAMUR BULAŞMAZ”

Yıldız, Ağbaba’ya yönelik saldırıların nedeninin halktan yana siyaset olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ona saldırmalarının sebebi budur. Ancak Veli Ağbaba’ya çamur bulaşmaz, iftira bulaşmaz. Çünkü halkın yanında duranlardan korkuyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi büyüdükçe saltanat düzeni küçülüyor.”

“KORKMAYACAĞIZ, SUSMAYACAĞIZ”

CHP’ye yönelik baskıların yalnızca partiye değil, Türkiye demokrasisine zarar verdiğini söyleyen Yıldız, kadınlara, ailelere ve kişilik haklarına yönelik çirkin ifadelerin siyaset malzemesi yapılmasını da eleştirdi.

“Bir siyasi partiyi yargı sopasıyla hizaya sokmaya çalışırsanız yalnızca CHP’ye değil, Türkiye demokrasisine zarar verirsiniz” diyen Yıldız, bugün CHP’ye yönelik kurulan kumpasların yarın sandığa inanan herkes için tehdit oluşturacağını kaydetti.